Jezero Medard by mohlo být atraktivním místem

„V současné době zpracováváme urbanistickou studii, která má dbát na to, aby území Medardu bylo přirozeně začleněno do stávající struktury obcí,“ pokračoval předseda představenstva s tím, že by konečný záměr přeměny měl podporovat ekologii, udržitelnost a také zaměstnanost v regionu.

„Pokud se bude budovat hotelový komplex nebo vilové čtvrti, tak je to o vyšších nákladech. Ale pokud by se velká část nechala přírodě, biodiverzitě, což tedy úplně nepřepokládám, protože by byla škoda si takhle toto území blokovat, tak budou výrazně nižší náklady,“ informoval člen představenstva SU Jiří Pöpperl, podle něhož by se mohlo při realizaci plánů jednat o investice v řádu několika miliard korun.