Japonci si užívají rozkvetlé třešně. Piknik si pod nimi kvůli covidu neudělají

Vyhlídkové autobusy se znovu rozjely po dvouměsíční pauze v pondělí. Jedna ze společností Hato Bus Co. měla ihned naplněnou kapacitu, značně však snížila množství denních výletů. Oproti stovce jízd denně v roce 2019 je to nyní pouhých deset. „Dlouho jsem pracoval z domova, takže jsem se skoro nedostal ven. A teď kvetou třešně, to mě velmi povzbudilo,“ uvedl pro agenturu Reuters jeden z turistů Masumi Išii.