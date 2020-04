Japonci mají stále nejsilnější pas. Momentálně je jim ale k ničemu

Japonsko se drží na první příčce, co se síly pasu týče. Vyplynulo to z pravidelně zveřejňovaného žebříčku Henley Passport Index. Občané země vycházejícího slunce by za normálních okolností mohli bezvízově vycestovat do 191 států, ovšem za současné situace jim je prvenství v podstatě k ničemu, konstatují autoři žebříčku.