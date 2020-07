Hrady, paláce i akropole. Řecké památky jsou letos bez davů

Jsou to zejména největší řecké ostrovy Kréta, Kos, Rhodos či Zakynthos, které každoročně přitahují nejvíce lidí. Kromě zlatavých pláží a moře mají co nabídnout i milovníkům historie - tamní památky jsou staré i tisíce let. Na ostrovech se navíc vystřídaly mnohé kultury, jejichž stopy jsou tam znatelné do dnešních dnů.