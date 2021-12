Havel na Borech. Vyrazte i s dětmi na Cestu za svobodou

Mobilní aplikace Skryté příběhy, která nabízí geolokační hry pro celou rodinu, vydala na podzim ke dvěma stávajícím tři nové trasy zaměřené na různé momenty ze života Václava Havla. Načasování není náhodné. V říjnu by bývalý prezident oslavil pětaosmdesátiny a v sobotu 18. prosince je to rovných deset let od jeho úmrtí.