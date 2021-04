Halda v Hrabůvce je mezi lidmi oblíbená

„Dneska jsme sem vyrazili i se sousedy, mají stejně staré děti jako my. Bydlíme u vítkovického hřbitova, takže to sem máme kousek. Vždy to tady celé obejdeme a vracíme se zpět přes Hrabovou. Je tu hezky, fascinuje mě ten stepní porost, ale chybějí mi lavičky či nějaké zázemí pro trávení volného času,“ svěřila se Právu mladá maminka Kateřina Pěknicová.