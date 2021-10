Fascinující výlet do Muzea budoucnosti v rakouském Linci

Zdá se nepravděpodobné, že by tyto oživlé robotí ruce hrály loutkové divadlo. To by se lístky na představení lidem asi dost prodražily. Ale ve spoustě oborů lidské činnosti určitě najde uplatnění to, že se můžeme naučit ovládat prsty robotů stejně suverénně jako ty naše, navíc se inteligentní program naučí naše pohyby napodobovat a bude pak dělat řadu věcí za nás.