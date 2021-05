Everest jako nové ohnisku koronaviru? V základním táboře přibývá případů

Úřady nicméně požadují, aby pro horolezce, kteří chtějí Mount Everest zdolat, byla opět zavedena povinná karanténa předtím, než vyrazí do základního tábora. Mezi lezeckou komunitou se totiž šíří obavy, že by mohlo vzniknout nové epicentrum nákazy, což by mělo na cestovní ruch devastující účinek.