Dominanta Ženevy už zase tryská. Symbolizuje návrat k normálu

Předseda WHO označil spuštění vodotrysku Jet d‘Eau za jakýsi restart a osvobození, vzhledem k tomu, že se život nejen ve Švýcarsku navrací zpět do normálu. Zároveň však uvedl, že ačkoli se v Evropě dostal koronavirus pod kontrolu, situace ve světě se zatím nelepší.

Obří vodotrysk chrlí vodu do výšky 140 metrů

Do Švýcarska je možné cestovat už i letecky z České republiky. Od 5. června z Prahy znovu operují aerolinky Swiss, které provozují linku do Curychu. Do Ženevy od loňska létá nízkonákladová společnost easyJet, ta ale zatím obnovení linky z Prahy neoznámila.