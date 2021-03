Další italská obec láká na domy za euro. Záloha není třeba

„Chceme nováčkům pomoci s koupí jejich vysněného domu, aniž bychom jim situaci ztěžovali nějakými složitými procedurami a přísnými požadavky,“ vysvětlil starosta města Michele Ungaro. „Někdy může být složité orientovat se ve všech regulacích, obzvlášť, pokud jste cizinec. Chceme, aby to bylo příjemné dobrodružství, ne přítěž,“ doplnil starosta.

Uvedl, že právě z tohoto důvodu nebude obec požadovat po kupcích žádnou zálohu, která by fungovala jako pojistka pro včasnou rekonstrukci domu. „Zní to trochu jako výhružka,“ myslí si Ungaro o záloze a dodává, že spoléhá na svědomí a angažovanost každého z kupců. Přesto se bude na průběh renovace dohlížet.

Papírování a převody nemovitostí by také měly stát minimum, podle starosty pak mohou lidé těžit z nízkých jihoitalských daní. Přesto musejí budoucí vlastníci souhlasit, že domy opraví v určitém časovém horizontu, konkrétně do tří let, a také je nutné předem předložit plány.