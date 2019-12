Cyklostezka u novomlýnských nádrží by vyžadovala desítky milionů korun

Někde je situace problematická už teď. „Nejpalčivější je to v případě myšlenky na stavbu cyklistické spojnice do Pavlova. Tam se nám dostalo od odborníků na dopravu jednoznačné doporučení oddělit cyklistickou dopravu od stávající silnice a vést ji spodem, pod svahem na břehu novomlýnské nádrže,“ uvedla.

Splnit doporučení by znamenalo obrovské investice do výkupů pozemků, případně investice do cizího majetku. V některých případech i s velkým navýšením. Pod svahem je pouze úzký pás půdy na břehu jezera.