Covid změnil přístup klientů cestovek. Více se zajímají a požadují jistoty

Podle tiskového mluvčího CK Fischer Jana Bezděka přistupují klienti k nákupu zájezdů úplně jinak než před pandemií. „To hlavní, co řeší, je jistota. Téměř všichni se ptají na pojištění proti úpadku, které dříve považovali za samozřejmost a v podstatě mu nevěnovali pozornost,“ konstatuje Bezděk. Doplňuje, že v tomto ohledu mohou být zákazníci v klidu. Stejně tak se nemusejí bát, že by přišli o své peníze.

Obě CK navíc klientům umožňují, aby ještě 30 dní před odjezdem zrušili zájezd bez jakýchkoli sankcí. „Nemusí udávat žádný důvod, je to pouze na jejich rozhodnutí,“ vysvětluje Bezděk.

„V současné situaci raději volí zájezd od renomované a kvalitní CK, jež poskytuje jistoty a záruky, které individuální cestovatel nikdy nezíská. Stejně tak servis na místě a pomoc v případě jakýchkoli problémů,“ uvedl Šatný. Zároveň potvrdil, že se zákazníci mnohem více zajímají o cestovní pojištění — o to, co obsahuje, jaké má krytí a podobně.

„Zákazníky také zajímá možnost případné změny destinace a zajímají se o to, zda jim CK v případě, že nebude možné z důvodu pandemie cestovat, vrátí peníze. Obojí u nás mají zákazníci jisté,“ ubezpečil Šatný.

Tisková mluvčí CK Blue Style Ilona Topolová potvrzuje, že se očekávání klientů změnila, a to konkrétně v tom, jaké informace a služby by měla cestování kancelář poskytovat. „Vnímáme zvýšené požadavky na určitou jistotu. V případě uzavření destinace nabízíme klientům změnu zájezdu zdarma nebo vrácení peněz bez jakéhokoli poplatku.”

Podle Pavlíkové se ovšem změnila doba, kdy se zákazníci o finální koupi zájezdu rozhodují — to kvůli stále se měnícím pravidlům. „Velmi často tak využívají nabídky na poslední chvíli, kterou budeme mít i u zájezdů do exotiky,“ doplnila.

U CK Blue Style například zájem o zájezdy do exotiky stoupl v porovnání s předchozím rokem o 90 procent. Velkou poptávku registruje také Čedok, a to zejména u svojí letošní novinky, kterou jsou přímé lety například do Dominikánské republiky či na Maledivy.