Cestující chtěl vykopnout okna. Letadlo muselo nouzově přistát

Piloti museli neplánovaný odklon uskutečnit asi dvě hodiny před cílem. Ostraha po přistání vyvedla muže z letadla a umístila ho do vazby, píše server Independent.

Svědci serveru Sun sdělili, že pasažéři popíjeli ještě předtím, než letadlo opustilo Británii. Mohlo to být podle nich i kvůli čekání a velkým davům, které mnohá letiště vzhledem k nedostatku personálu v létě zatěžují. Pasažéři si popíjením zřejmě chtěli ukrátit dlouhou chvíli.

„Kvůli rušivému cestujícímu na letu z Londýna-Heathrow do Los Angeles musel být úterní let odkloněn do Salt Lake City,“ potvrdil mluvčí aerolinek. „Bezpečnost a pohodlí cestujících je vždy naší nejvyšší prioritou a podobné chování netolerujeme,“ dodal mluvčí.