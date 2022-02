Cestující chtěl otevřít dveře během letu. Letuška ho udeřila konvičkou

Letadlo mělo namířeno z Los Angeles do Washingtonu D.C., muselo však nouzově přistát na letišti v Kansas City v americkém státu Missouri. Muže přišla zatknout policie a byl obviněn z napadení a obtěžování palubního personálu, uvádí server CNN.

Potíže začaly nejprve nenápadně. Cestující si personálu stěžoval, že ho někdo pronásledoval do letadla a snažil se mu ublížit. Tvrdil také, že někdo vyhrožuje jeho rodině přes telefon.

Krátce poté, co si muž opětovně sedl a požádal personál o vodu, se vypravil do přední části letadla ke vstupu do kokpitu. Začal tvrdit, že letadlo ve skutečnosti neletí a posádka lže.