Čeští digitální nomádi utekli před pandemií na Kanárské ostrovy

Zatímco v roce 2019 navštívilo Kanárské ostrovy podle serveru statista.com 15,1 milionu turistů, o rok později toto číslo s ohledem na koronavirovou pandemii, která zasáhla celý turistický ruch, mnohonásobně kleslo, a to konkrétně na 4,6 milionu zahraničních návštěvníků.

Kanárská vláda proto změnila strategii a namísto krátkodobých návštěvníků se v nelehkých dobách snaží nalákat ty, kteří se zdrží déle. Rozjela kampaň s názvem „The best climate in the world“ (Nejlepší klima na světě), která cílí na digitální nomády – tedy na ty, jimž k práci stačí počítač a připojení k internetu a mohou tak své zaměstnání vykonávat v podstatě odkudkoliv.