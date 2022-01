Čeští cestovatelé pokořili jižní pól

Se svým druhem Václavem Pištorou si nezapomněli dát novoroční přípitek. „Všichni bychom si měli připít na ideály, touhy a naděje, které člověka ženou dělat věci, jež jsou pro někoho druhého pošetilé. Ale jedním dechem bych hrozně rád dodal, aby se člověk k ideálům příliš nevázal až za hrob. Aby člověk dokázal ve správnou chvíli říct, že to za to nestojí. A vrátil se zpátky k hodnotám, na kterých život skutečně stojí. Jako je láska, přátelství, důvěra a schopnost tyto dary také vracet,“ vzkázal Horký z Antarktidy, kde je minus dvacet pět stupňů a vzduch občas prořezává ostrý vítr až bouře.

Po dvou dnech strávených při jižním pólu se dvojice cestovatelů vrátila na základnu Union Glacier, odkud již měli odletět zpátky do Chile. To se ale nestalo a čeští polárníci se stali vězni Antarktidy. „Na základně jsme se dozvěděli, že neexistuje posádka a letadlo, které nás dokáže dostat z Antarktidy zpátky do Jižní Ameriky. Protože piloti a letušky onemocněli covidem. Nejdřív bychom se měli dostat do Jižní Ameriky 9. nebo 14. ledna,“ potvrdil Horký s tím, že volný čas zatím tráví prací.