Boj o nejstarší rozhlednu v Jeseníkách

„Moc jsme se na rozhlednu těšili, ale to okolí nás hodně zklamalo. Děs. Prý je tady to staveniště už dlouho. To je fakt ostuda, nezlobte se na mě. Mohlo tady být parádní posezení v restauraci, člověk by si třeba dal i něco k jídlu,“ svěřila se Právu třicetiletá Dorota Zebrzydowska, která na rozhlednu o víkendu dorazila s rodinou z Polska.

Podle Milana Ráce (Nezávislí 2018), starosty Zlatých Hor, které rozhlednu vlastní a provozují za pomoci své organizace Zlatohorsko kraj pokladů, je problém v tom, že se nedaří dohoda s vlastníkem pozemku u rozhledny.

„To staveniště je stavba soukromé chaty, která má stavební povolení z roku 1998. Bohužel stále není dostavěna a my do toho nemáme co mluvit. S majitelem, panem Petříkem, jsme nenašli společnou řeč. Turisté nás stále upozorňují, že je to ostuda Zlatých Hor. On říká, že stavba pokračuje, ale že bohužel nemá dostatek peněz,“ řekl Právu zlatohorský starosta.

Podle místních lidí je ale hlavní problém v tom, že kamennou rozhlednu zachránil a oživil Klub přátel Zlatých Hor (KPZH), jehož členem je i majitel pozemku Miroslav Petřík.

„To se nemůžete divit. Oni to tady dali do kupy a pak najednou dostali od města výpověď. Byla to pro ně rána. Je ale pravda, že už se s tím tady musí něco udělat,“ zastávají se vlastníka staveniště místní.

„Město navíc zvýšilo vstupné a omezilo na rozhlednu vstup. Chybí tady pořádné zázemí a už tu nejsou ani akce,“ líčí místní.

„Město nás v červenci 2015 odsud sprostě vyrazilo. Sebrali to, co jsme tu jako KPZH vytvořili za spousty let. Rozhlednu jsme opravenou otevřeli v roce 1996. A velká práce byla i kolem toho, tu rozhlednu oživit, aby přišli návštěvníci. Zvětšili jsme parkoviště, udělali nové turistické cesty, na stezce je postaven kříž smíření. Za ty roky jsme zde zorganizovali mnoho akcí, například jsme obnovili nejstarší poštovnu u nás. To je tolik práce a pak vás někdo jen tak stopne,“ vysvětloval Právu Miroslav Petřík.

Dodal, že vše původně stavěl na tom, že zprovozní rozhlednu, vrátí jí původního ducha, a hlavně návštěvníky, a z toho bude financovat stavbu a provoz chaty, jejíž staveniště hyzdí okolí Biskupské kupy.

„To vše se mi dařilo. Ale pak ve chvíli, kdy jsme měli nejvíce návštěvníků, nás starosta vyhodil. Tím pádem jsem přišel o zdroj peněz,“ konstatoval Petřík, který doufá, že se za dva roky po volbách vedení města vymění a vše se dořeší.