Bez masek i rozestupů. Do znovuotevřeného Las Vegas se vracejí turisté

Ve městě hříchu Las Vegas mohou návštěvníci opět do sytosti hřešit. V úterý se totiž v americkém městě poprvé za více než rok otevřely všechny podniky nacházející se v centru. Pro návštěvníky to znamená mimo jiné to, že nemusejí nosit roušky, dodržovat rozestupy či kapacitní limity a zakázána není ani živá hudba, píše server CNN.