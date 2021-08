Aschaffenburgu vévodí červený zámek. I když město zažilo několik válek, působí jak ze starých časů

Coby součást Arcidiecéze mohučské byl Aschaffenburg po dlouhou dobu, a to v letech 982 až 1803. Nedlouhé trvání mělo Aschaffenburské knížectví za časů Napoleonových tažení, aby se pak stalo součástí Bavorska, a to v jeho části, známé coby Franky.

Od té doby je město zváno též jako bavorská Nizza, tedy francouzské Nice, kde ostatně i tento král zemřel. Tehdy již tedy nebyl králem, jelikož musel abdikovat po skandálu, kdy se zamiloval do irské tanečnice a kurtizány Loly Montezové, kterou pro její přednosti povýšil do šlechtického stavu, když předtím pro změnu do stavu jiného přivedl svoji dlouholetou milenku Mariannu Florenziovou, a to hned dvakrát.