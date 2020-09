Archeopark se opět otevřel návštěvníkům

„To, co jsme rozebrali, tak jsme vlastně tady postavili nově, to znamená veškeré opevnění, ochozy, palisády, komorovou hradbu, ale i slovanskou věž. Novinkou je ochoz po celé délce opevnění,“ řekla Právu Lenka Ježová Bichlerová, mluvčí Muzea Těšínska, pod které archeopark spadá.

„Předtím, když zde probíhal archeologický průzkum, tak bylo otevřeno zčásti, prostě s omezeními. Teď už si návštěvníci ale archeopark mohou užít celý a do konce října dokonce zdarma, protože jsme se zapojili do akce Moravskoslezského kraje na podporu turismu, která nabízí na památkách kraje volný vstup od září do října,“ upozornila mluvčí.