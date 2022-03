Aerolinky Cathay Pacific plánují nejdelší let na světě. Z nutnosti

Linka z New Yorku do Hongkongu by byla obvykle vedena přes Arktidu a Rusko, aerolinky Cathay Pacific se však rozhodly ruskému vzdušnému prostoru vyhnout jako množství dalších leteckých společností.

Přesměrovaný spoj tak povede přes Atlantik, Velkou Británii, jižní Evropu a střední Asii, čímž vznikne nejdelší komerční let co do vzdálenosti, informuje agentura Bloomberg.

„Vždy počítáme s nouzovými trasami pro potenciální události a scénáře,“ okomentoval alternativní linku mluvčí aerolinek. Doplnil, že cesta přes Atlantský oceán je v tuto roční dobu výhodnější než přes Pacifik, a to kvůli zadnímu větru. Díky němu má let trvat mezi 16 a 17 hodinami.

Dopravce aktuálně čeká na povolení od zemí, přes které bude let přesměrován. Zatím tedy není jasné, kdy Airbus A350-100, jenž má spoj obsloužit, vyrazí na cestu.

Rekord chtějí pokořit Qantas

Dosud nejdelší pravidelnou linku ze Singapuru do New Yorku provozují Singapore Airlines. Let o délce 15 349 kilometrů trvá až 18 hodin.