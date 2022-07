Znáte nebezpečí, jež mohou číhat na zahradě? Toto je šest největších

Vodní plochou, jež se může proměnit ve zrádnou past, je jezírko. I zde bývá možné nějaká zabezpečení vymyslet. Jedním z nich je ohraničení například plůtkem s oky. Ten by měl být tak vysoký, aby jej dítě či domácí mazlíček nemohli přelézt, ovšem na druhé straně ponechaná oka by měla umožnit přístup k vodě drobným živočichům obývajícím zahradu. Do plůtku lze pak vsadit branku, nejlépe na zamykání.