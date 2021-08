V království ticha a hortenzií

Ona ze všeho nejraději vyrábí hrnečky a drobné dekorace, on zase obří mísy či vázy, ale lásku k hortenziím sdílejí manželé bez rozdílu.

Zbavit se nešvaru po předchozích majitelích stálo mnoho úsilí, trpělivosti a špuntů do uší, protože sbíječka tady rámusila od rána do včera celé týdny.

Na kulisách nabílených zdí obytného domu, stodoly a keramické dílny s dveřmi i okenními rámy natřenými v odstínu divokých máků se pestří květnice ve všech myslitelných barvách, něžných pastelových i zářivých neonek, které vás v okamžiku dokážou uvést do stavu úžasné euforie.

Mezi zastřešenou venkovní jídelnou a stodolou oblečenou do kabátku z pnoucích růží a vistárie se rozlévá zelené moře krátce střiženého trávníku, nad nímž se vypíná ostrůvek hortenzií, které paní domácí doplnila květináči s exotickými kalokvěty, staromilskými plamenkami a petúniemi.

Vítr sem vysázel kapradí, Lubomír přidal ještě své oblíbené fuchsie. Do toho voní zimolez s levandulí a vy si v tu chvíli přejete zastavit čas.

Není v zahradě místa, odkud by se neotevíral výhled na hortenzie, které tu kvetou tak horlivě, jako by to měl být poslední den v jejich životě. Čím jsou starší, tím jsou krásnější a milovanější.