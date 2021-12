Škornice vyšperkují místa pod stromy

Zahradu zpestřují sytými odstíny i v době, kdy řádí mrazíky, a půdě pod dřevinami brání v tom, aby nahotou pohoršovala okolí. Oblékají ji do nádherných srdíčkovaných šatů, vyšperkovaných na jaře brožemi delikátních květů.

Mnohé z nepřeberného množství druhů a odrůd se vybarvují jak při podzimním usínání, tak při jarní obnově. Epimedium x perralchicum Fröhnleiten stojí za to pěstovat kvůli měděně červenému olistění. E. x versicolor Sulphureum uchvacuje purpurovou mozaikou.

Epimedium x perralchicum Fröhnleiten. Žlutě kvetoucí odrůdu stojí za to pěstovat už jen kvůli měděnému jarnímu a podzimnímu olistění.

Když v dubnu škornice vykvetou, vypadá to, jako by se nad nimi vyrojily hvězdokupy.

Nemíří vysoko, spíš se rozrůstají do stran, nezřídka přímo kobercově, a svým listovím dokážou poměrně brzy načechrat větší kus země. To je řadí mezi půdopokryvné rostliny. Co jim pomáhá v rozšiřování?