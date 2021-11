Podmanivá krása zahrady uchvacuje vždy nejvíce na podzim

Pohled na pestrobarevnou zahradu jako by člověka uklidňoval a naplnil příjemnými pocity. Je to trochu podobné jako pohled na velice hezký umělecký předmět. A právě k výtvarnému umění 69letý pan Newton práci na zahradě připodobňuje: „Je to určitý druh výtvarného umění, to, co tu děláme. Díváte se na každou rostlinu a přemýšlíte, co s ní, je to jako malovat velký obraz.”