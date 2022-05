Pěstování kávovníku doma v květináči je snadné. Poradíme, jak na to

Pokud se rozhodnete s pěstováním kávovníku začít od nuly, tedy od semínka, musíte jej zasadit včas. Rychle totiž ztrácejí schopnost klíčit, a je tak třeba je zasít co nejrychleji, nanejvýš do jednoho měsíce jejich stáří.

Semena, ne více než pět, zasaďte do kyselého substrátu (vyvarujte se však vápníku) a pravidelně každý den zalévejte. Kávovník má rád teplo, umístěte ho tedy k topení nebo oknu, na světlé místo.

Semena klíčí déle, prvních klíčků se dočkáte zhruba za měsíc až dva. Klíčení však můžete urychlit tím, že před výsevem semena na 24 hodin namočíte do vlažné vody.

Po objevení prvních lístečků a poté, co se semena proderou do výšky asi čtyř centimetrů, je přesaďte do vlastních květináčů (průměr asi 10 cm).