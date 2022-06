Jak si doma vypěstovat mango z pecky

Zralé mango rozkrojte, pecku vyjměte a důkladně očistěte vodou, aby na ní nezbyla dužina nebo šťáva. Jinak by mohla chytit plíseň. Očištěnou pecku můžete již zasadit.

Takto obnažené semeno už rovněž můžete sázet, anebo je můžete nejprve nechat naklíčit mimo květináč. V tom případě stačí semeno zabalit do vlhkého ubrousku nebo vaty, vložit do sáčku a udržovat neustále vlhké. Zhruba za dva týdny mango vyklíčí a můžete ho vysadit do květináče. Tato metoda opět pomůže rostlině růst a zároveň vše urychlí.