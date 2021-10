Jak načasovat dostaveníčko s česnekem kulatohlavým

Záhony zbohatnou i o fantastickou barvu, kterou tahle cibulnatá trvalka má. Musíme ji však držet co nejdál od mokřinatých a stinných míst!

Cibulky sázíme od září do začátku listopadu do jamek hlubokých 10 až 12 cm. Při jarní výsadbě se může stát, že v prvním roce pokvete hůř nebo vůbec.

V záhonu, ve štěrkovišti i v nádobě vydrží mnoho let, pokud má dostatek energie ze sluníčka a půdu vzdušnou, dokonale propustnou.

Není náchylný k dehydrataci, ani na větrných pozicích ne, přesto by se v horkých dnech neměl cítit jako na poušti, aby cibulky pod zemí netrpěly stresem a pěkně se dál rozmnožovaly.

Jelikož je to kytka hubeňour, uděláme nejlíp, když jej vysázíme ve větším množství, ať už jednotlivě ve stylu divoké louky, kde ho do tváře mohou šimrat vousky jednoletých dochanů (Pennisetum villosum) a do oušek mu zvonit zvonky bílé i modré, anebo v hustých ostrůvcích, aby ho rostliny typu kontryhel (Alchemilla mollis), šanta (Nepeta), kakost (Geranium) či montbrécie (Crocosmia) nepřehlušily.