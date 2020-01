I v zahradě pod sněhem může být útulno

Majitelka totiž o zahradu pečuje a zvelebuje ji po celý rok, jako by to byl jeden z pokojíků v malebné chaloupce, kterou ze všech stran obklopuje.

Oblíbené křeslo z obýváku také každý rok neuklízíme do garáže, tak proč bychom to dělali s tím venkovním? Stačí se už při výběru zamyslet nad tím, co sedací nábytek snese a kolik péče potřebuje.

Nikdo mu to však nevyčítá, protože rozdává zelené úsměvy už od vrátek z ulice. A co ptáčků v jeho vřelém objetí přežilo mrazivou noc!

Součástí zahrady je lesík se svalnatými habry, kam se občas zatoulají zajíci a srnky. Terezčiny děti jim tam nosí jablíčka a mrkev. Ti, kteří to do lesa nemají pět kroků, mohou košík zdravého mlsání donést do nejbližšího parku nebo třeba do zoo.