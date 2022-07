I letní zahrada ocení vaši péči

Důležité je sečení. Ale nepřeháníme to, porost zkracujeme jen o třetinu výšky! „Alespoň na části zahrady necháváme trávu volně růst, můžeme vysít také květnatou louku. Hmyz to rozhodně ocení,“ říká Michala Brabcová, zahradnice firmy Weiki.

V červenci to slunce dovede pořádně rozpálit. Proto za horkých dnů nezapomínejte na pořádnou zálivku, nejlépe hned ráno. Pokud to nestihnete, zalévejte večer, rozhodně se však za horkých dnů vyhněte polednímu kropení. Pro trávu by to znamenalo velký šok a skrz kapky vody na stéblech by ji slunce popálilo.