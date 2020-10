Dva roky trvalo vybudování jezírka. Nyní se ale obejde bez jakékoli chemie a údržby

Práce na stavbě jim zabraly dva roky. Výsledkem je jezírko nepravidelného tvaru, které má na délku 14 metrů a na šířku devět. Jeho hloubka činí 2,4 metru. Napuštěné je pouze dešťovou vodou. To znamenalo svést do něj všechny okapy na domě a i tak trvalo velmi dlouho, než se naplnilo.

Ač to na videu na první pohled může vypadat tak, že jezírko je pouze onen hranatý útvar uprostřed záběru, ve skutečnosti je mnohem větší. Při pečlivějším prozkoumání si divák všimne, že zaplavená je nejen centrální vyzděná zóna, ale také její okolí, které je mělké. Právě zde rostou rostliny, které vodu čistí.

Manžele ve věku 55 a 56 let inspirovalo k vybudování jezírka DVD se zahrádkářskou tematikou, na které před dvěma lety narazili. Jejich čtyři děti se už postavily na vlastní nohy a příslovečně vylétly z hnízda. I to bylo tehdy impulzem pro zahájení něčeho nového.

Pan Edwards se odjakživa rád pouští do velkých kutilských projektů, tohle ale bylo něco zcela nového. „Na zahradě jsme měli ošklivou obrovskou díru a zdálo se, že to trvá celé věky. Jon měl ale vizi a já mu věřila. Nakonec to dopadlo dobře,” popisuje paní Edwardsová, nyní již s nadhledem a spokojeností.