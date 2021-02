Zvířecí krematorium Věčná loviště je místem k poklidnému rozjímání

„Na první pohled vás tato krajina okouzlí svou divokostí. Snad díky tomu, že místo bylo vojenskou oblastí, unikla příroda viditelné kultivaci člověkem. Keře a stromy do sebe prorůstají a zápasí o místo a světlo. Hledali jsme řešení, které by tuto jedinečnou atmosféru nepoškodilo. Do krajiny jsme postavili velké zrcadlo, které svými odrazy násobí přírodu. Výsledná kompozice připomíná více než architekturu instalaci uměleckého díla. Není to náhoda. Návrh je inspirovaný sochami, které vytvořil Anish Kapoor či Richard Serra,” popisuje architekt se svým týmem.