Zlaté prvky dodávají bytu punc luxusu i historický nádech

Rodina se dvěma dětmi, chlapcem a dívkou, si vybrala byt, který je starý necelých dvacet let. Líbily se jí na něm nejenom lehce historické detaily, ale také velká vzdušnost, daná takřka tři metry vysokými stropy a spousta světla, jež dovnitř proudí velikými okny. Jinými slovy, na tomto bytě s užitnou plochou 330 čtverečních metrů nebylo téměř co upravovat.

O to měl vybraný designér práci snazší. Svým dílem se snažil podtrhnout přesně to, co se majitelům bytu zamlouvalo a proto pár designových detailů ještě doplnil a především atmosféru dále rozvinul volbou pro něj až neobvykle velkým počtem historizujících kusů nábytku. Ty tentokráte jen střídmě doplnil zástupci italského původu a samozřejmě neopomněl své kolegy, moderní brazilské nábytkáře.