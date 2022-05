Zažijte 70. a 80. léta v Československu. Retro muzeum Praha ukáže i to, nač jste možná už zapomněli

„V roce 2017 jsme vyhlásili národní sbírku, takže velká část je od našich podporovatelů, ale také jsme chodili na aukce, komunikovali se státními institucemi a se sběrateli,“ sdělil Novinkám Robert Vůjtek, ředitel Retro muzea Praha.

Rozloha výstavy je 2500 metrů čtverečních a celkem zde naleznete dvanáct tisíc kusů exponátů. Nejvíce jich pochází právě ze 70. a 80. let. Výstava je rozdělena do tří částí, a to na bydlení, design a každodenní život.

Každý měl něco z výstavy doma

Nechybí zde ani bytové doplňky, elektronika, kosmetika nebo designový nábytek, přičemž všechny exponáty jsou originály.

„Určitě bych pozval diváky, aby se podívali na dálnopis, což je takový unikát. Máme zde vystavený kousek z roku 1971 a komunikovaly přes něj národní podniky a velké instituce,“ upozorňuje Vůjtek.

Nábytek typický pro období socialismu Foto: Novinky

Hlavní část zve na návštěvu do panelákových bytů – bydlení tak typického pro tehdejší dobu. Jak se žilo v „králíkárnách“?

„V bydlení můžete vidět repliky panelových bytů s dobovým nábytkem. Pokud si otevřete jakoukoliv polici nebo skříň, vždy vevnitř něco najdete,“ láká Vůjtek.

Ve věrných replikách domácností si návštěvníci osahají klasické jádro a v kompletně zařízeném obýváku posedí na gauči, který měla snad každá rodina. Mnohým bude jistě povědomý nábytek, jímž domácnosti zabydlovala výrobní družstva UP Rousínov, Hikor Písek či Dřevotvar z Jablonného nad Orlicí. Ložnice vypadá, jako by ji někdo opustil dnes ráno, stejně jako původní kuchyně s linkou typu Asta z Jitony Soběslav.

Zvířátka na klíček a stavebnice Merkur

V dětském pokojíku možná někteří zavzpomínají na mládí nebo jeho zařízení srovnají s pokojíkem dnešních teenagerů. Nechybí samozřejmě mončičáci, céčka nebo stavebnice Merkur. Expozice hraček představuje sbírku od plechových berušek na klíče z podniku Kovap až po autíčka na dálkové ovládání přes kabel.

Nepřeberné množství hraček, stolních her, nábytku nebo i oblečení muzeu propůjčila ze svého Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou Miroslava Pecháčková, která sbírá hračky ze 60., 70. a 80. let. Na otázku, co je největší unikát, vybrala autíčko, které se v té době dalo sehnat pouze v Tuzexu, nebo ikonickou oranžovou Tatru, která nechyběla v žádné školce, na žádném pískovišti a stály se na ni fronty.

Hračky propůjčené z Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou Foto: Retro muzeum Praha, Novinky

„Za socialismu se propagovaly hlavně hračky s motivem povolání. Velmi oblíbené byly i vojenské hračky,“ dodává sběratelka.

Největší sbírka čokoládových obalů na světě

Součástí výstavy je také sbírka obalů od čokolád, která je podle organizátorů tou největší na světě. „Všechno je většinou z doby 70. a 80. let, ale některé jsou ještě starší,“ pochlubil se Novinkám sběratel čokoládových obalů Stanislav Krámský.

Ty začal sbírat už v dětství, nejdříve obaly od tyčinek a později i celé bonboniéry. „Nejpopulárnější byla třípatrová bonboniéra, jejíž originál z roku 1987 mám doma,“ doplňuje s hrdostí.

Idoly, jejichž plakáty visely v mnohých pokojíčcích, připomíná kolekce kostýmů populárních zpěváků. Zajímá vás třeba, v čem Helena Vondráčková a Hana Zagorová slavily televizního silvestra? Holky z naší školky a další hity se poslouchaly i na magnetofonech z Tuzexu v 80. letech, jejichž unikátní sbírku do Retro muzea Praha zapůjčil vášnivý sběratel Matěj Ruppert z kapely Monkey Business.

Retro kuchyně Foto: Novinky

Kromě dobové elektrotechniky má na výstavě svůj prostor i doprava, reprezentují ji například originální turnikety ze 70. letech, jimiž tenkrát lidé vstupovali do metra.

Pobavený i nostalgický úsměv na tváři jistě vykouzlí ukázky domácí módy, včetně dobového spodního prádla. Přehlídka pracovních plášťů, montérek nebo zástěr zase připomene každodenní životní styl v Československu.

Sedněte si do dobové kanceláře, ve které si bude každý moci vyzkoušet, jak se psalo na psacích strojích Consul, nebo si skočte do obchodu, kde obsluhuje „žena za pultem“. Výběr není z největších, ale co si koupit, poradí dobové reklamy uváděné legendárním „panem Vajíčkem“.

Typický obchod s potravinami Foto: Retro muzeum Praha, Novinky

Muzeum také mladším návštěvníkům přibližuje dobu undergroundu a normalizaci. Expozici najdete v obchodním domě Kotva, otevřená veřejnosti je od 19. května.

