Vyhrajte si s podobou nové podlahy

Podlaha z masivního dřeva vydrží v dobré kondici až 20 let.

Pokud jsme investovali do krytiny ze světlejšího olejovaného dřeva, změníme její barvu ošetřením svrchní vrstvy pigmentovým olejem. Je-li povrch lakovaný, musíme ho předtím pečlivě přebrousit.

U keramiky, laminátu, vinylu tyto další úpravy nelze provést, po mnoho let si však udrží vzhled parket nebo prken i s patinou. Pocit dřevěné podlahy vzbuzují také dekory a přírodní původ vinylových minerálních krytin.

Příjemnou náhradou dřeva je korková krytina, která se může pochlubit 20letou životností. Korek odpuzuje prach, hodí se do domácností s alergiky, na jeho povrchu se nemnoží bakterie a plísně.

Hřeje, dobře izoluje hluk, ve srovnání se dřevem je měkký a pružný. Do jisté míry odolává vodě.

Dojem těchto hmot násobí u běžně využívaných podlahových krytin jejich zpracování a povrchová úprava, např. ocelově tmavý povrch vysokotlakého laminátu, jehož životnost dosahuje 15 let.

Vinylové dlaždice využijeme ve všech místnostech, včetně koupelny nebo kuchyně, běžný laminát se ale do prostor s vysokou vlhkostí nehodí. Tvoří ho totiž pevná HDF deska a horní vrstva potažená tištěným papírem s designem, takže při zvýšené vlhkosti bobtná.

Laminát vhodný do koupelny nebo kuchyně musí být ošetřen speciální vrstvou odpuzující vodu.

Pravá keramika umožňuje pohrát si s různými barevnými dekory, evokuje i přírodní kámen, dřevo, kovový, písčitý nebo kamenitý povrch. Je vysoce odolná, vydrží až 30 let. Vynikne v koupelně, kuchyni i na chodbě, z jejího povrchu snadno odstraníme nečistoty.

Díky vysoké třídě odolnosti se tkané vinylové podlahy hodí do silně zatěžovaných prostor, do chodeb, ale i do kuchyní nebo obývacích pokojů. Cena začíná zhruba na 1500 Kč/m².