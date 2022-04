Všechno jen deset minut od domu? To není sen, ale nová městská čtvrť

Nizozemci se proto rozhodli ještě více zlepšit každodenní život budoucích obyvatel tím, že jim nabídnou to nejcennější, co lze - čas. A také dostatek zajímavých příležitostí pro jeho využití.

Nová čtvrť má totiž fungovat jako desetiminutové město. Jeho podstatou je rozmístění veškerých služeb, obchodních a administrativních zón v takové vzdálenosti od rezidenčních ploch, aby každý obyvatel měl vše (včetně zaměstnání) dostupné do deseti minut chůze od svého domova.

Hlavní osa rozděluje lokalitu do dvou hlavních zón, v nichž jsou vytvořena tři centra vyhrazená pro vzdělávání, zdravotnictví a kulturu. Většinu plánu pokrývá víceúčelový pozemek s osmi obytnými věžemi umístěnými na „soklech”. Směrem od rezidenčních objektů přibývají prostory pro komerční účely, vzdělání a kulturu, a to zhruba do výše třetího patra.