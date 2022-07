Vlastní vila architekta Fuchse byla promyšlená do posledního detailu

Rodinný dům z třicátých let dvacátého století stojí na počátku Fuchsovy obdivované funkcionalistické tvorby, která osobitě zhodnocovala příklad Le Corbusierova purismu a částečně i princip prostorového plánu Adolfa Loose prolínáním prostorů jak v horizontálním, tak vertikálním směru.

Součástí haly je dále zimní zahrada, balkon, jídelní část s navazující kuchyní a místnost pro domácí práce. Až do prvního patra k ateliéru a galerii s knihovnou vede hlavní jednoramenné schodiště uprostřed dispozice.

Rovná střecha slouží jako obytná terasa. Smysl pro provozní a technickou stránku bydlení dokázal Fuchs mimo jiné u kuchyně s nejmodernějším elektrickým a plynovým zařízením a příborníkem s oboustranným otevíráním, takže jídlo bylo možno podávat přímo do jídelního koutu.

Když však měl Bohuslav Fuchs na konci padesátých let vážné politické obtíže, byl nucen svou polovinu domu prodat sochaři Jiřímu Markovi a paradoxně se musel přestěhovat do druhé, skromnější poloviny domu, kterou obýval až do své smrti v září 1972.