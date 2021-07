Vila podobná majáku stála majitele manželství a stamiliony. Aby splatil dluhy, musí ji prodat

Vilu, která je inspirovaná majáky, si na devonském pobřeží ve městě Croyde chtěli postavit tehdejší manželé Edward a Hazel Shortovi. Dům je známý pod názvem Chesil Cliff House. Projekt poprvé představený v roce 2010 zahrnoval demolici původního domu majitelů z 50. let minulého století.

Hned dvakrát zařadil vilu do svého vysílání v Británii velice populární pořad stanice Channel 4 Grand Designs. Před jedenácti lety informoval o tom, že se manželé Shortovi chystají svůj dům postavit.

„Vždy budu hrdý na to, že jsem ho dokončil. Dlužím své rodině, že bude mít skutečný výsledek, ale nastal čas jít dál. Dosáhnu toho, co jsem si předsevzal, aniž bych se odchýlil od plánů, a proto budu vždy hrdý,“ svěřil se Edward Short britskému webu Daily Mail.

„Netušil jsem, že to nakonec bude stát tolik, ale přijal jsem už, že v domě nikdy nebudu moci bydlet, protože musím splatit peníze, které dlužím. Bylo to moje přehnané sebevědomí a arogance, které mě sem dostaly, takže dělám, co musím,” dodává.