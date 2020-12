Vila do zahrady na předměstí Prahy krásně zapadla

Pozornému návštěvníkovi v domě neuniknou promyšlené detaily. Například zapuštění soklů podlah s keramickou dlažbou do omítky. To vypadá nejenom elegantně, ale navíc je to praktické. V napojení nevzniká drobounká plocha, na níž má jinak prach tendenci se nepěkně hromadit. Velmi hezkým nápadem je rovněž použití jednoho druhu dřeva pro veškeré dřevěné prvky exteriéru i interiéru (dřevěná fasáda, vnitřní dřevěný obklad stěn, vnitřní schodiště atd.). Vše je ze sibiřského modřínu – celý dům pak působí vyladěným, provázaným dojmem.