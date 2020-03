V kruhovém domku si interiér můžete kdykoli přestavět podle svých potřeb

Domek je prefabrikovaný a lze jej přivézt a umístit prakticky kdekoli. Jeho dopad na okolní prostředí je tudíž zcela minimální. Zároveň je navržen tak, aby jej bylo možné eventuálně využívat v režimu off grid, tj. bez připojení k obecním sítím. To z něj dělá ideální chatku do lůna divočiny.