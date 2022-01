Tři tipy, jak si usnadnit odklízení sněhu

Pravidelný úklid chodníku a dalších přístupových cest se většině lidí začne zajídat už po několika dnech. Mnozí proto brzy sklouznou do režimu, že sníh nechají neodklizený do té doby, dokud ho prostě „už zase není hodně”. Tím si ale práci neulehčují. Naopak.

Ušlapaný sníh se odstraňuje mnohem obtížněji než čerstvě napadaný. Řešení je proto nasnadě. Nejvíce si lze tuto otravnou práci usnadnit pravidelným odklízením, nejlépe co nejdříve po tom, co nový příděl napadne.

Jak na to

„Nejvíce zatěžovanou částí odklízecích nástrojů na sníh je spodní pracovní část, která by se pod tíhou sněhu neměla prohýbat a nemělo by hrozit její prasknutí či nalomení. K tomu dochází zejména v případě méně kvalitních plastových lopat a hrabel,“ říká David Irmann ze společnosti Bauhaus, jenž proto doporučuje volit nástroje s kovovou hranou. Ty lze dobře použít i v místech s ledem bez rizika, že se poničí a bude nutné pořizovat nové.

Samozřejmostí by měla být protiskluzová úprava držadla a především - jeho dostatečná velikost na to, aby se do něj vešla ruka v rukavici.