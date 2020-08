Svou lásku k fotoaparátům Ind zhmotnil na svém domě

Své nadšení pro fotografování a fotoaparáty dovedl Ind Ravi Hongal z Belgaumu možná dál, než by člověk čekal. Že vstupuje do domu milovníka fotoaparátů totiž jeho host pozná už při prvním pohledu na jeho dům. Zdobí jej totiž obrovský objektiv, a to i s bleskem, a celý během noci svítí.