Stylové dveře umocní hodnotu bytu

Každý den se jich mnohokrát dotýkáme a neustále jimi procházíme. Přitom si ne vždy uvědomujeme jejich význam, a to nejen praktický, ale i estetický. Ano, řeč je o dveřích. Jejich správná volba zvýší hodnotu bytu bezpochyby po stránce estetické.

Kromě toho však do značné míry může ovlivnit i kvalitu bydlení. Pro každou místnost tak bude vhodný jiný typ a design dveří.

Srdcem bytu, kde se scházejí všichni společně, je obývací pokoj. Tento prostor by tedy měl být otevřený, vzdušný a dobře dostupný. Jinými slovy, tady můžete při výběru dveří popustit uzdu své fantazie.

Typy dveří mohou být různé, podle toho, kterou místnost uzavírají. Design by ale měl být sladěný.

Místnost, kde spáváme, má být oázou klidu. Se zajištěním těchto podmínek vám může výrazně pomoct právě správná volba dveří. Měly by být, pokud možno, neprosklené. To proto, aby v ložnici byla po zhasnutí skutečná tma.

Specifická kritéria platí také pro výběr dveří do dětských pokojů. Mějte na paměti, že děti, zvláště pak ty starší, chtějí mít svůj prostor pouze samy pro sebe. Proto je vhodné jejich království opatřit neprůhlednými dveřmi.

Praktickou součástí i menších bytů se stává šatna. Pokud ji nemáte a chystáte se bydlení rekonstruovat, myslete na to. Od okolí takový prostor můžete oddělit např. posuvnými dveřmi. Šikovně tak schováte lůžkoviny, oblečení nebo v chodbě kabáty a boty. Navíc získáte zajímavý interiérový prvek.

Tak trochu oříškem může být volba dveří do koupelny, kde se často střídá teplota, a hlavně vlhkost vzduchu. Z hlediska nároků na materiál jde o nejnáročnější prostor.

Dobrou volbou je laminát, na dýhu raději zapomeňte. Současným trendem je sklo, a to nejen pro svou odolnost vlhku a střídání teplot, ale i díky průsvitnosti. Bývá z mléčného skla, takže ztráty soukromí se obávat nemusíte.

Stejně tak jsou liché obavy ohledně bezpečnosti. Skleněné dveře se totiž vyrábějí z kaleného bezpečnostního skla. Skleněné dveře se budou hodit i do míst, kam potřebujete dodat přirozené světlo. Opticky také pomohou zvětšit omezený prostor.

Po jaké barvě konkrétně sáhnout? Záleží samozřejmě hlavně na vkusu. Roli by však mělo hrát i to, do jakého interiéru jsou dveře určené, jakého výsledného estetického efektu chcete dosáhnout. V potaz berte i velikost a osvětlení interiéru.