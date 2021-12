Stavba připomínající kus skály uprostřed divočiny překvapí svým účelem

„Byli jsme si dobře vědomi odpovědnosti, když se snažíme umístit sofistikovanou stavbu do tak jedinečné krajiny. Musela do ní přirozeně zapadnout. Chtěli jsme vytvořit něco jiného, a co je důležitější, něco smysluplného. Žijeme v době, kdy je otázka našeho vztahu k přírodě jako lidských bytostí naléhavější než kdy jindy. Dokážeme být dostatečně pokorní, abychom slyšeli, co nám příroda šeptá? Symfonie přírody, to je to, co jsme opravdu chtěli, aby zde lidé zažili,“ říkají o svém projektu.