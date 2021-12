Spisovatelka si zařídila celý byt ve stylu 70. let

Když se v minulém roce jedenapadesátiletá trojnásobná maminka Corbyn se svou rodinou nastěhovala do domku v Chicagu, ve státě Illinois, byla překvapená, kolik věcí tu zůstalo po předchozích majitelích. Prakticky všechno byly staré kusy vybavení. To jí a jejímu třicetiletému manželovi Ianovi vnuklo myšlenku, aby si nový domov zařídili ve stylu 70. let.

Při hledání potřebných kusů nábytku a dalších předmětů tak nešla proslídit běžné obchody, ale cíleně se zaměřila na prohledávání second handů a bleších trhů. Nejenomže uspěla, ale zároveň zabila tři mouchy jednou ranou. Vytvořila stylový domov pro svou rodinu, ušetřila spoustu peněz a ještě pomohla uchránit spoustu předmětů před tím, aby skončily na smetišti.

„Zdá se, že vzhledem ke klimatickým změnám je ideální čas, abychom hledali alternativy k nakupování nových věcí. Proto jsme sami nejprve hledali v sekáčích,” svěřila se Corbyn redaktorům agentury SWNS.

Právě v second handech, jak zjistila, neměli přitom prakticky nic, co by bylo z pozdější doby, než z 80. let, nebo dražší než 25 dolarů (561 korun).

„Chtěla jsem vytvořit protiklad k domácnostem zařízeným v bílo-šedých barvách. To vidíte všude, a přitom je to taková nuda! Myslím, že síla květin ze 70. let a zářivé barvy jsou tím, co nám dnes chybí. Je to stylovější, nostalgické a zároveň se tyto věci nedostanou na skládku,” pochvaluje si.

Zároveň pokládá otázku: „Proč kupovat nový odpadkový koš v Targetu (obchodní řetězec v USA - pozn. red.), když jej můžete mít za stejnou cenu nebo levnější ve vintage provedení?”

A tak, jak propočítává Corbyn, která se živí jako spisovatelka, není v jejich domě patrně vůbec nic, co by bylo vyrobeno po roce 1980. Její domov hýří sytými barvami a pamětníci snadno zaregistrují typické pestrobarevné háčkované přehozy a plédy, starožitná svítidla i kusy nábytku.