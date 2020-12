Spaní v bublině pod hvězdami nabízí nový typ ubytování. Říká se mu bubble hotel

Kompresor, který k bublině dodal výrobce, byl totiž dobrý na to, aby ji nafoukl. To trvalo zhruba deset, dvanáct minut. Poté ji ale nafukoval dál, až ji přefoukl, bublina dokonce na jednom místě trochu praskla.

„Když jsme rozsvítili světla a kolem nás byla černočerná tma, tak jsem se tam skoro bál i já sám! Představa, jak tam přijde například divoký kanec... Nebo snad dokonce nějaký násilník... A teď by v té bublině byli klienti... Ne, to nebylo možné. Došlo nám, že bublinu musíme mít na oploceném pozemku, kam se nikdo cizí nedostane,” vysvětluje důvody přesunu.

„To jsme se tu pohybovali v triku s krátkým rukávem a uvnitř bylo dost teplo,” vzpomíná Musílek. Při naší návštěvě by nám tričko s krátkým rukávem nestačilo. Interiér bubliny proto musí vyhřívat klimatizace. I pro její koupi si odborníci žádali technické výpočty tepelných ztrát místnosti. To ale jaksi u plastové bubliny bez jakékoli izolace dost dobře nešlo.

„Lidé nám zaplňují rezervace už na první květnové termíny. Máme ale co dělat, pořád ještě nemáme vůbec hotovo. Je tu jen jedna toi-toika jako toaleta. Ale to samozřejmě nestačí. Chceme sem pořídit přenosnou toaletu v bambusovém provedení a doplnit ji přenosnou sprchou. Také musíme nějak vyřešit kabeláže. Zatím to tu je všechno na prodlužovačkách. Teď ale, když víme, že to už funguje, s tím můžeme udělat něco pořádného.”