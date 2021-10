Soutěž mladých designérů Diploma Selection se vrací do Česka

Soutěž se koná po roční pauze. V roce 2020 ji pořadatelé odložili kvůli pandemii koronaviru. Díky tomu se letos mohli do soutěže Diploma Selection přihlásit i diplomanti z minulého roku. Vítězové získají menší finanční obnos a možnost samostatné prezentace na příštím ročníku festivalu.

Vstupenkou do expozice je festivalový pas. Z důvodu koronavirových opatření je nutné svůj vstup na Designblok registrovat do časových slotů (dopolední slot trvá v době 10 až 15 hodin, odpolední slot 15 až 21 hodin). Plné vstupné vyjde na 350 Kč. Designblok trvá do neděle 10. října.