Festival Designblok letos oslavuje krásu tradičních řemesel

Jak již bylo řečeno, v prostoru Gabriel Loci je umístěn ústřední prostor festivalu, tzv. Designérie. Letos ji vytvořilo designérské duo Herrmann & Coufal. Celý objekt, kde se původně nacházela rajská zahrada, designéři proměnili ve velkou Do It Yourself (Udělej si sám) dílnu.