Servírování sýrů podle posledních trendů dominuje břidlice nebo mramor

Kulinářství v klidu domova zažívá v posledních měsících svoji renesanci a mnoho z nás se snaží si servírování pokrmů co nejvíce zpestřit a třeba i připodobnit restauračnímu prostředí. Jednou z oblastí, kde to lze celkem lehce, je servírování sýrů. To je velmi populární zejména ve Francii, ale stále větší oblibě se těší i u nás.