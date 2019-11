Relaxujte chytře a všemi smysly

Nenáročná infrasauna – pro infračervenou kabinu je charakteristická nízká spotřeba elektřiny, protože se vyhřeje za 5–10 minut a teploty uvnitř se pohybují od 40 do 60 °C.

Pocení v infrasauně je mnohem intenzivnější, jelikož záření proniká hluboko do tkání. Proto není nutné opakovat cykly prohřívání a ochlazení.

V malých saunách, kde používáme topidla s výkonem do 3,6 kW (maximálně 4,5 kW), stačí k připojení zásuvka s napětím 220 V. Výkonnější kamna už potřebují napětí 380 V. V sauně lze také topit dřevem, nebo dokonce rašelinou i briketami, ale v takovém případě musí být napojena na komín.

Jestliže se rozhodneme pro kamna, dohlédneme, aby komín splňoval všechny bezpečnostní podmínky. To je pochopitelně mnohem náročnější než instalace elektrických kamen.

Vlhkost vzduchu v sauně by se měla pohybovat od 15 do 30 %. Vyšší vlhkost nemusí každý snášet. Na trhu je velký výběr vlhkoměrů nebo termostatů, které hlídají poměr mezi vlhkostí a teplotou. Při vyšší vlhkosti by mohlo dojít k přehřátí organismu.